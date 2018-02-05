WADA сорвало первую тренировку российских олимпийцев

Сотрудники Всемирного антидопингового агентства (WADA) сорвали первую тренировку женской сборной России по хоккею. Перед разминкой 16 спортсменок отправили на сдачу допинг-проб.
Часть хоккеисток просто не успела на тренировку из-за сдачи анализов. Вечернюю тренировку, которая должна была состояться накануне, также отменили из-за слишком тяжелого перелета. «Не успели на вечернюю тренировку. Занятие пришлось проводить в усеченном составе, так как половину сборной забрали допинг-офицеры, девчонки просто не успели вернуться к началу тренировки», — цитирует главного тренера команды Алексея Чистякова телеканал 360.
Наставник российских хоккеисток также отметил, что команда готовилась к соревнованию два последних сезона. Несмотря на сложную политическую ситуацию, сборная покажет свою полную боеспособность, приводит слова Чистякова «Русская планета».