Нижегородского пенсионера взяли в плен, чтобы ограбить ломбард через его квартиру
В Нижнем Новгороде шестеро злоумышленников около двух суток держали в плену 88-летнего пенсионера. Через его квартиру преступники планировали попасть в ломбард, расположенный этажом ниже.
По словам пострадавшего пенсионера Виктора Шаравина, он пытался дать отпор злоумышленникам, ударив одного из них. Однако пожилого мужчину связали и оставили на девять часов в подвале, сообщает паблик Mash.
Затем злоумышленники занесли связанного пенсионера в квартиру, где при нем продолжили пробивать лаз в полу. Однако недовольные шумом соседи вызвали полицейских, которые задержали злоумышленников.