20:06 09 февраля 2018 0

Нижегородского пенсионера взяли в плен, чтобы ограбить ломбард через его квартиру vk.com/Mash | Мэш

В Нижнем Новгороде шестеро злоумышленников около двух суток держали в плену 88-летнего пенсионера. Через его квартиру преступники планировали попасть в ломбард, расположенный этажом ниже.

По словам пострадавшего пенсионера Виктора Шаравина, он пытался дать отпор злоумышленникам, ударив одного из них. Однако пожилого мужчину связали и оставили на девять часов в подвале, сообщает паблик Mash.

Затем злоумышленники занесли связанного пенсионера в квартиру, где при нем продолжили пробивать лаз в полу. Однако недовольные шумом соседи вызвали полицейских, которые задержали злоумышленников.