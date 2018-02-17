Хоккеистам перед матчем Россия-США запретили пожимать друг друг руки

Организаторы Игр боятся распространения норовируса среди хоккеистов
Хоккеистам на Олимпиаде запретили рукопожатия. Инициатором запрета выступил оргкомитет Игр. Причина — боязнь инфекции, которая подкосила уже более двух сотен спортсменов в Пхенчане.
«Это сделано в связи со случаями заболевания норовирусом. Забота о гигиене», — сообщается в twitter-аккаунте Федерации хоккея России. По информации Reuters, общее количество заразившихся норовирусом на Играх достигло 261 человека.
Российские хоккеисты («Олимпийские атлеты из России») сегодня, 17 февраля, встретятся со сборной США. Матч начнется в 15:10 московского времени, сообщает телеканал 360.