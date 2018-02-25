Разведка США заподозрила Россию в кибератаке на Олимпиаду

18:53 25 февраля 2018 2

За рубежом опасаются, что закрытие Олимпиады не пройдет гладко Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

США обвинили Россию в организации кибератаки на компьютерную сеть Олимпийских игр в Южной Корее. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на спецслужбы Соединенных Штатов.

Спецслужбы США считают, что во время открытия Игр 9 февраля киберпреступники взломали сайт Олимпиады, из-за чего многие не смогли распечатать входные билеты на церемонию. В результате многие места пустовали. За рубежом предполагают, что атаки повторятся сегодня, во время церемонии закрытия Олимпиады. Издание заявляет, что российская разведка имела доступ к 300 компьютерам организаторов Игр и что хакеры хотели замести следы и подставить Северную Корею, пишет «Газета.ру».

Ранее хакеры вскрыли истинные причины отстранения России от Олимпийских игр. В руки кибервзломщиков попали электронные письма представителей МОК, из которых стало очевидно, что допинговый скандал раздули по политическим причинам, напоминает «Экспресс-газета». В скандале активное участие принимали США и Канада, для которых было важно вывести WADA из-под юрисдикции Международного олимпийского комитета и усилить его влияние на спортивных чиновников.