Женщина разделась в отделении банка и угрожала поджечь себя

19:32 15 марта 2018 0

Женщина разделась догола и забралась на стол в одном из отделений банка Фото: dazzle.ru

Жительница Томска сняла с себя всю одежду в одном из отделений «Совкомбанка» и угрожала окружающим, что подожжет себя. Своим поступком она ввела в ступор сотрудников учреждения, которые пытались выяснить, что означают ее действия.

В Сети распространяется видеоролик, на котором запечатлен неоднозначный эпизод в томском банке, пишет Life.ru. На нем видно, что абсолютно голая женщина забралась на стол одного из работников. Сотрудники финансового учреждения спросили у нее, зачем она это сделала. «Потому что меня банк раздел», — ответила жительница Томска, заявив, что сама она является врачом в одной из больниц. В итоге работники «Совкомбанка» решили вызвать скорую. В пресс-службе банка позже рассказали, что женщина состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Ранее сотрудник «Совкомбанка» в Перми стал участником другого скандального инцидента. Экс-депутат пермского Заксобрания Виктор Скутин утверждал, что его избил охранник одного из отделений банка. «Избил и сбросил с лестницы на улицу. Также он угрожал мне расправой, если я обращусь в полицию», — рассказал Скутин.