{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Телебашню Екатеринбурга взорвут в марте. Точная дата
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,02
Динамика за 2 недели
Евро 70,52
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
15 марта 2018
Главные новости Москвы
19:32  15 марта 2018 0

Женщина разделась в отделении банка и угрожала поджечь себя

Женщина разделась догола и забралась на стол в одном из отделений банкаФото: dazzle.ru

Жительница Томска сняла с себя всю одежду в одном из отделений «Совкомбанка» и угрожала окружающим, что подожжет себя. Своим поступком она ввела в ступор сотрудников учреждения, которые пытались выяснить, что означают ее действия.

В Сети распространяется видеоролик, на котором запечатлен неоднозначный эпизод в томском банке, пишет Life.ru. На нем видно, что абсолютно голая женщина забралась на стол одного из работников. Сотрудники финансового учреждения спросили у нее, зачем она это сделала. «Потому что меня банк раздел», — ответила жительница Томска, заявив, что сама она является врачом в одной из больниц. В итоге работники «Совкомбанка» решили вызвать скорую. В пресс-службе банка позже рассказали, что женщина состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Ранее сотрудник «Совкомбанка» в Перми стал участником другого скандального инцидента. Экс-депутат пермского Заксобрания Виктор Скутин утверждал, что его избил охранник одного из отделений банка. «Избил и сбросил с лестницы на улицу. Также он угрожал мне расправой, если я обращусь в полицию», — рассказал Скутин.

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров