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16 марта 2018
15 марта 2018
22:23  15 марта 2018 1

Заключенных «Владимирского централа» пытают попсой. «Невозможно ни читать, ни разговаривать»

Следственный изолятор №1 (СИЗО). Екатеринбург, сизо, зона, колония, тюрьма, нары, изолятор, решетка на окне, следственный изолятор, тюремная камера
Заключенные страдают из-за творчества поп-исполнителейФото: Анна Майорова © URA.RU

Заключенные Владимирского централа утверждают, что ежедневно подвергаются музыкальным пыткам в своих камерах. Несмотря на решение суда, запретившего администрации тюрьмы включать оглушительно громкую музыку, звуковые издевательства продолжаются.

Первым заключенным, не пожелавшим терпеть пытку, стал бизнесмен Александр Филиппов. Он утверждал, что громкая музыка, звучащая в камере, подрывает его здоровье. Адвокат Филиппова Михаил Овчинников отмечает, что издевательства с помощью громкой музыки происходят ежедневно с 6:00 утра до 22:00 ночи. Сотрудники Централа включают Love Radio на предельно возможной громкости. «Невозможно ни читать, ни разговаривать: человек не слышит собеседника», — цитирует адвоката РБК.

После обращения в суд администрации тюрьмы запретили включать громкую музыку в камере истца, но для других обитателей «Централа» все осталось без изменений. По словам Овчинникова, в тюремных камерах практически нет звукоизоляции, а динамики установлены в дверных отверстиях. «Разумеется, это не дорогие колонки, а какое-то специальное оборудование», — уточнил адвокат. В свою очередь администрация учреждения заявила, что никаких жалоб от других заключенных не поступало, а звуковое оборудование установлено в соответствии правилами внутреннего распорядка.

Владимирский централ — российская тюрьма для особо опасных преступников в городе Владимире, построенная конце XVIII века. Название учреждения стало широко известно благодаря одноименной песне барда и поэта Михаила Круга.

Сергей Макеев
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