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18 марта 2018
Главные новости Москвы
17:32  18 марта 2018 0

Бузова проголосовала на выборах президента России

Певица заявила, что не могла не проголосовать в этот деньФото: Ольга Бузова, Instagram
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Певица и ведущая скандального шоу «Дом-2» Ольга Бузова пришла на выборы президента России. Свой голос телеведущая отдала на избирательном участке в одной из школ в центре Москвы, куда отправилась после своего концерта в Таллине.

Бузова объяснила, что не могла пропустить значимое для России событие, и назвала себя патриоткой, сообщает телеграм-канал Life Shot. «Стране интересно, за кого проголосует главная девушка страны», — отметила певица.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Ольгу Бузову предложили выдвинуть кандидатом в мэры Москвы на выборах в сентябре 2018 года. В качестве ее преимуществ назвали опыт публичной деятельности, красный диплом об окончании университета и принадлежность к семье военнослужащих.

В президенты России баллотируются (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин («Российский общенациональный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»).

Ксения Томашова
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