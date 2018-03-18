Бузова проголосовала на выборах президента России

Певица и ведущая скандального шоу «Дом-2» Ольга Бузова пришла на выборы президента России. Свой голос телеведущая отдала на избирательном участке в одной из школ в центре Москвы, куда отправилась после своего концерта в Таллине.
Бузова объяснила, что не могла пропустить значимое для России событие, и назвала себя патриоткой, сообщает телеграм-канал Life Shot. «Стране интересно, за кого проголосует главная девушка страны», — отметила певица.
Ранее «URA.RU» сообщало, что Ольгу Бузову предложили выдвинуть кандидатом в мэры Москвы на выборах в сентябре 2018 года. В качестве ее преимуществ назвали опыт публичной деятельности, красный диплом об окончании университета и принадлежность к семье военнослужащих.
В президенты России баллотируются (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин («Российский общенациональный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»).