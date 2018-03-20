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20 марта 2018
Главные новости Москвы
22:48  20 марта 2018 0

Во дворе жилого дома уже неделю стоит гроб с покойницей. ФОТО

Разное. Курган, купола храма, храм александра невского, крест церкви, ветви деревьев
Сбор средств на похороны затянулсяФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Днепропетровской области Украины в одном из дворов напротив жилого дома с 14 марта стоит гроб с незахороненной женщиной. Семья не смогла организовать похороны и вынесла покойницу под открытое небо.

Инцидент произошел в городе Каменское. На похороны женщины на областном кладбище требуется 25 тысяч гривен (около 53,5 тысячи рублей), пишет Life.ru. Сбор средств затянулся.

Соседи уже стали жаловаться на запах и пугающий вид умершей. Семья пообещала переместить гроб в место, для этого предназначенное.

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Гроб накрыли зеленым мешком Фото: Соцсети

Семен Гринберг
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