22:48 20 марта 2018 0

Сбор средств на похороны затянулся Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Днепропетровской области Украины в одном из дворов напротив жилого дома с 14 марта стоит гроб с незахороненной женщиной. Семья не смогла организовать похороны и вынесла покойницу под открытое небо.

Инцидент произошел в городе Каменское. На похороны женщины на областном кладбище требуется 25 тысяч гривен (около 53,5 тысячи рублей), пишет Life.ru. Сбор средств затянулся.

Соседи уже стали жаловаться на запах и пугающий вид умершей. Семья пообещала переместить гроб в место, для этого предназначенное.