03:37 29 марта 2018 0

В эфире программы обсуждали трагедию в Кемерове, но также вспомнили о событиях в пермском клубе «Хромая лошадь» Фото: Зураб Джавахадзе © URA.RU

Редакторов «Первого канала» обвинили в непрофессионализме после выпуска телепрограммы «Пусть говорят», посвященному трагедии в Кемерове и пермском клубе «Хромая лошадь». Они перепутали фотографии жертв пожара в 2009 году, а ведущий шоу Дмитрий Борисов объяснил это «человеческим фактором».

Очередной эфир телепередачи от 28 марта был посвящен происшествию в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, но в студии также вспомнили об аналогичной трагедии в клубе «Хромая лошадь» в Перми. Тогда пожар унес жизни 156 человек.

В студию пригласили Ларису Титову, которая потеряла в ту ночь свою 25-летнюю дочь. Пока она рассказывала свою историю, на экране появилась фотография молодой девушки — Юлии Титовой. Однако позже выяснилось, что она вовсе не дочь Ларисы, хотя тоже тогда погибла клубе. Как рассказала в Facebook жительница Сургута Наталья Тименкова, девушка, чье фото вывели на экран в студии, на самом деле является дочерью ее подруги, которую зовут Лилия Титова.

После выхода передачи ей позвонило полгорода, не понимая, что происходит в эфире телепрограммы. «Это ошибка, непрофессионализм? Вряд ли. Сомневаюсь, что мать может дать фото чужого ребёнка. И фамилия, и первая буква имени опять же совпадают. Даже не знаю, как назвать такие действия телевизионщиков. Мерзость», — написала Тименкова, полагая, что создатели программы намерено попросили постороннего человека поделиться якобы пережитым горем от лица матери погибшей.

Тименкова написала ведущему Дмитрию Борисову. И он ответил. Такое недоразумение он объяснил «человеческим фактором» и попросил женщину не искать злого умысла в произошедшей ошибке. «Лариса Титова потеряла в той трагедии дочь, которую звали Ирина Устинова. Редакторы на эфире показали фото Юлии Титовой, перепутав из-за той же фамилии. Это серьезная ошибка и виновные понесут наказание», — написал он, отметив, что ошибка не была замечена в студии, поскольку героиня не видела фото, которое показывалось на экране.

Напомним, пожар произошел 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня», в результате которого погибло 64 человека, в том числе 41 ребенок. Президент России Владимир Путин официально объявил 28 марта днем траура по погибшим.