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31 марта 2018
30 марта 2018
07:34  31 марта 2018 0

В Раде признали, что мир разочаровался в Украине

События на Майдане. Киев, флаг украины, майдан, киев, украина, площадь независимости, народное вече, проесты
События на Украина окончательно утратили романтический ореолФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Интерес к ситуации на Украине у мирового сообщества катастрофически у пал, а ее руководству больше никто не верит. Об этом заявил депутат Верховной Рады Евгений Мураев.

«Президент Порошенко и Украина как страна в его лица имела огромный вотум доверия еще четыре года назад. Сегодня, после Мюнхенской конференции, после всех мировых собраний, где Порошенко представлял нашу страну, видно, что интерес падает и что Украине уже никто не верит. Это на самом деле плохо», — цитирует выступление Мураева на одном из украинских телеканалов РИА «Новости».

54-я Мюнхенская конференция по вопросам безопасности проходила с 16 по 18 февраля. Украинский президент выступил на ней с речью, в которой коснулся ситуации в Донбассе, вопроса ввода миротворцев и проекта «Северный поток-2». Как сообщало «URA.RU», 15-минутное выступление прозвучало в зале, который покинуло большинство делегатов. В довершение ко всему в украинских соцсетях появился скандальный видеоролик, на котором лидера страны (Порошенко регулярно упрекают в пристрастии к алкоголю) в заторможенном состоянии ведут под руки помощники.

Интерес к Украине падает и в РФ. В 2017 году число деловых визитов в соседнюю страну сократилось более чем в 10 раз по сравнению с 2013 годом, сообщает RT. По мнению депутата Верховной Рады Евгения Балицкого, «пропаганда национализма» отпугивает российских бизнесменов и негативно сказывается на экономике Украины. Еще более осложнит ситуацию зеркальная высылка из России украинских дипломатов в ответ на признание персонами нон-грата 13 россиян после так называемого «дела Скрипаля», пишут Nation news.

Владимир Васин
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