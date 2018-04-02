Тина Канделаки отправилась на поиски Слуцкого
Генеральный продюсер телеканала «Матч-ТВ» Тина Канделаки потроллила в соцсетях скандально известного депутата Леонида Слуцкого. Ранее журналистки обвинили его в домогательствах.
«Хожу по Госдуме. Слуцкого не вижу. Если знаете, где он, дайте знать. Я в хорошей физической форме, только с силовой тренировки», — пошутила Канделаки. При этом пост на своей страничке руководитель главного спортивного канала страны выложила в 00:35 второго апреля. Госдума в это время не работает.
Слуцкого обвинили в домогательствах сразу несколько журналисток. Комитет Госдумы по этике не нашел в поведении депутата ничего плохого. В ответ десятки федеральных и региональных СМИ объявили Слуцкому бойкот.