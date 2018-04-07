Шварценеггера выписали из больницы после операции на открытом сердце

«Железный Арни» чувствует себя хорошо
Знаменитого голливудского актера и бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера выписали из больницы, где он находился после экстренной операции на открытом сердце. Актер чувствует себя хорошо.
О возвращении Шварценеггера домой сообщает его представитель Дэниел Кетчелл, пишет телеканал 360. В больнице актер провел неделю. В конце марта «железному Арни» в медицинском центре Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе меняли сердечный клапан. Однако в ходе процедуры возникли сложности и потребовалась срочная операция на открытом сердце, которая заняла несколько часов, напоминает RNS.