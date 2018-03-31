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31 марта 2018
30 марта 2018
04:52  31 марта 2018 0

Шварценеггер после операции на сердце приветствовал поклонников фразой из «Терминатора». «Я вернулся!»

Несмотря на проблемы с сердцем, 70-летний актер продолжает активно заниматься спортомФото: Arnold Schwarzenegger, Instagram

Известный голливудский актер Арнольд Шварценеггер после того, как перенес операцию на открытом сердце, пошутил, произнеся одну из своих самых знаменитых кинореплик. По словам представителя артиста Дэниела Кетчелла, Шварценеггер чувствует себя хорошо.

Дэниел Кетчелл отметил, что исполнитель роли «Терминатора», как и следовало ожидать, сказал »«I’m back» («Я вернулся»), передает RT. Таким образом, фраза, хоть и соотвествовала контексту, была изменена по сравнению с оригиналом

Как сообщает Nation News, операция в медицинском центре «Седарс-Синай» в Лос-Анджелесе длилась несколько часов. Изначально это должно было быть плановое вмешательство по замене клапана, однако в процессе возникли осложнения и актеру пришло делать экстренную операцию на открытом сердце.

Ранее сообщалось, что это уже не первая операция экс-бодибилдера на сердце — в 1997 году он уже был прооперирован. Тогда врачи заменили ему клапан аорты.

Евгений Александров
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