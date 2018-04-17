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17 апреля 2018
14:58  17 апреля 2018 0

Гвинет Пэлтроу попыталась скрыть свадьбу, на которую пригласила 400 звездных гостей. ФОТО

Актриса вышла замуж за сценариста Брэда ФэлчакаФото: Гвинет Пэлтроу, Instagram

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу сыграла свадьбу со сценаристом Брэдом Фэлчаком. Изначально анонсировалось, что в историческом здании театра Лос-Анджелеса пройдет вечеринка по случаю их помолвки.

Огромное количество приглашенных гостей заставило журналистов догадаться, что звезды все-таки отмечали свадьбу Пэлтроу и Фэлчака. На торжество прибыли сотни гостей в шикарных нарядах, пишет Life.ru. Среди них были Дженнифер Энистон, Джулия Робертс, Стивен Спилберг и Камерон Диас. Сама Гвинет Пэлтроу приехала в бордовом платье, чтобы сбить с толку журналистов. Однако ее мать несла в руках чехол для одежды, на котором был замечен логотип свадебного дизайнера.

Делать снимки на церемонии Пэлтроу своим гостям запретила. А на следующий день выложила в Instagram снимок, подписав его «На утро после». Позже она также поблагодарила всех, кто так или иначе был причастен к торжественной церемонии.

Дарья Корчак
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