14:58 17 апреля 2018 0

Актриса вышла замуж за сценариста Брэда Фэлчака Фото: Гвинет Пэлтроу, Instagram

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу сыграла свадьбу со сценаристом Брэдом Фэлчаком. Изначально анонсировалось, что в историческом здании театра Лос-Анджелеса пройдет вечеринка по случаю их помолвки.

Огромное количество приглашенных гостей заставило журналистов догадаться, что звезды все-таки отмечали свадьбу Пэлтроу и Фэлчака. На торжество прибыли сотни гостей в шикарных нарядах, пишет Life.ru. Среди них были Дженнифер Энистон, Джулия Робертс, Стивен Спилберг и Камерон Диас. Сама Гвинет Пэлтроу приехала в бордовом платье, чтобы сбить с толку журналистов. Однако ее мать несла в руках чехол для одежды, на котором был замечен логотип свадебного дизайнера.

Делать снимки на церемонии Пэлтроу своим гостям запретила. А на следующий день выложила в Instagram снимок, подписав его «На утро после». Позже она также поблагодарила всех, кто так или иначе был причастен к торжественной церемонии.