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18 апреля 2018
17:06  18 апреля 2018 0

В России появятся отряды для борьбы с оппозицией‍ на улицах

Первомай в Екатеринбурге, флаги, молодая гвардия, 1мая, единая россия, первое мая, демонстрация
Группа из сотни человек должна будет мобилизоваться за один-два часаФото: Анна Майорова © URA.RU

«Молодая гвардия Единой России» (МГЕР) намерена создать во всех регионах страны отряды, которые смогут в течение часа выехать в любую точку города и выступить в поддержку власти на митингах. Об этом заявил председатель координационного совета МГЕР Денис Давыдов.

В первую очередь, такие группы планируется собрать и обучить в столице и других городах-миллионниках. «В Москве будет сформирована группа, которая будет способна за час, за два часа максимум вывести 100-200 человек в любую точку города для того, чтобы выразить свое мнение. Если мы говорим о сборе группы в течение суток, то это 1 тысяча и больше человек», — цитирует Давыдова ТАСС.

Для подготовки активистов МГЕР проведут обучение, как грамотно противостоять оппозиции. Первые занятия запланированы на май. Председатель координационного совета подчеркнул, что действия участников отрядов при проведении акций на улицах не будут выходить за рамки закона.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что готов сотрудничать с оппозиционерами. По его словам, это нужно для повышения конкурентноспособности и самодостаточности страны, писала «Национальная служба новостей».

Ксения Томашова
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