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21 апреля 2018
20 апреля 2018
Главные новости Москвы
04:01  21 апреля 2018 0

В Сирии погиб журналист чеченской телерадиокомпании

Ихаб Балан был убит в Дамаске прицельным выстреломФото: скриншот видео «ВКонтакте»
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Корреспондент чеченской телерадиокомпании «Грозный» Ихаб Балан был убит в сирийском Дамаске в пятницу, 20 апреля. Глава Чечни Рамзан Кадыров, сообщивший о случившемся в социальных сетях, возложил ответственность за гибель журналиста на «террористов иблисского государства».

По словам главы Чеченской республики, внештатный корреспондент ЧГТРК «Грозный» гражданин Сирийской арабской республики Ихаб Балан был застрелен прицельным выстрелом перед пятничной молитвой. По словам Рамзана Кадырова, боевики вновь показали свое настоящее лицо, застрелив «молодого человека самой мирной профессии», тесно сотрудничавшего с РОФ имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, передает Nation News.

«Мы скорбим вместе с родными, близкими и друзьями, — приводит слова Рамзана Кадырова портал „Дни.ру“. — Я также выражаю соболезнование телерадиоканалу „Грозный“ и всему творческому коллективу».

Евгений Александров
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