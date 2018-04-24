Милонов одобрил домашнее насилие с применением сковородки

00:29 24 апреля 2018 0

Парламентарий поддерживает гуманизацию уголовного кодекса РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов заявил, что в декриминализации побоев есть свои плюсы. По его мнению, главное, чтобы люди перестали бояться об этом говорить. Политик подчеркнул, что стычки на бытовой почве происходят почти в каждой семье и наказывать за это лишением свободы нецелесообразно.

«Я не знаю ни одной семейной пары, которая друг с другом не вступала бы в какие-то стычки. И получить от жены сковородкой по башке — это абсолютно нормально. Если люди обращаются — значит, они не боятся об этом говорить. Это перестало быть стыдной темой. Мелкие „военные действия“ внутри семьи государство предпочитает не усугублять, ведь можно друг друга простить», — приводит слова Милонова «Национальная служба новостей».

Депутат также отметил, что необходимо возродить лечебно-трудовой профилакторий и отправлять туда членов семьи, которые страдают алкоголизмом. По его словам, такой способ поможет снизить количество бытовых побоев, поскольку главной причиной домашнего рукоприкладства является чрезмерное употребление алкоголя. Как напоминает «Газета.ру», уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявила, что количество обращений жителей столицы из-за проблем, которые касаются домашнего насилия, резко увеличилось после принятия закона о декриминализации побоев.