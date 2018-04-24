Мутко назвал город-фаворит в подготовке к ЧМ-2018

12:04 24 апреля 2018 0

Он заявил, что в Саранске все делается с душой Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Вице-премьер России Виталий Мутко назвал Саранск городом-фаворитом по подготовке чемпионата мира по футболу — 2018. Он отметил большую вовлеченность людей и руководителя региона в организацию грядущего мундиаля.

«Смотрю — дороги, аэропорты, населенные пункты делаются с душой и на перспективу», — пояснил Мутко. Вице-премьер также отметил Волгоград с «роскошным вокзалом», однако к этому городу есть большие вопросы относительно благоустройства остальных районов. Мутко заметил, что и другим регионам, где будут проводиться матчи ЧМ, следует создать необходимые условия и удобства. Как пишет argumenti.ru, сейчас определяется, как использовать футбольное наследие в Калининграде и Нижнем Новгороде. Мутко озадачился тем, как сделать так, чтобы людям хотелось ходить на стадион.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Мундиаль готовятся принять 11 российских городов, в том числе Екатеринбург. В уральском городе пройдут четыре матча группового этапа: Египет — Уругвай, Перу — Франция, Япония — Сенегал и Мексика — Швеция. Ранее «URA.RU» сообщало, что иностранные болельщики потратят в России во время ЧМ до двух млрд долларов.