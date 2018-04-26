Онищенко заявил, что клещи нападают «на безграмотных и безрассудных»

17:25 26 апреля 2018 0

О своей безопасности стоит позаботиться заранее Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Клещи нападают на безрассудных людей, которые не умеют защищать себя. Россияне должны заблаговременно позаботиться о себе и своих детях. Об этом заявил бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

В эфире радио «Комсомольская правда» он сообщил, что летом почти четыре миллиона москвичей будут жить за городом. Он посоветовал этим людям уже сейчас позаботиться о своей безопасности. В дачных товариществах необходимо обработать всю территорию. На кустарниках и деревьях также не должно остаться клещей. Взрослым лучше привиться от клещевого энцефалита.

Детские летние лагеря должны предоставить документы (в том числе родителям) о том, что территория избавлена от опасных насекомых. Онищенко заявил, что детей нельзя отправлять на отдых и при этом прививать их от энцефалита, так как «они и без того несут огромную нагрузку по другим вакцинациям». Бывший главный санитарный врач России отметил, что при организации детских походов весь маршрут должен быть обработан от клещей. «Уж поверьте — это очень даже возможно…», — заявил он. «А вообще, помните — клещи нападают на безграмотных и безрассудных людей, которые не умеют от них защищаться», — подвел итог Онищенко.

Ранее сообщалось, что медики и Роспотребнадзор уже зафиксировали около полутысячи пострадавших от укусов клещей. При этом пока не было случаев передачи опасных заболеваний при укусе, отмечает «Национальная служба новостей».