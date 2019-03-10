09 марта 2019

СМИ назвали самых богатых актеров России

Валентина Завойская
© Служба новостей «URA.RU»
10 марта 2019 в 09:00
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Дмитрий Нагиев стал самым богатым российским актеромФото: Марина Молдавская © URA.RU

Эксперты киноиндустрии назвали самых богатых актеров России. Рейтинг возглавил Дмитрий Нагиев.

«Список самых состоятельных российских актеров возглавил Дмитрий Нагиев с состоянием в 3,2 миллиона долларов», — сообщает «Федеральное агентство новостей».

Вторую строчку списка занял актер и режиссер Федор Бондарчук с состоянием в 1,3 миллиона долларов. На третьем месте — Светлана Ходченкова и Владимир Машков, активы каждого оценивается в 1 млн долларов. Следом за ними, с состоянием в 900 тысяч американских долларов, расположился Данила Козловский.

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