СМИ назвали самых богатых актеров России

Дмитрий Нагиев стал самым богатым российским актером Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Эксперты киноиндустрии назвали самых богатых актеров России. Рейтинг возглавил Дмитрий Нагиев.

«Список самых состоятельных российских актеров возглавил Дмитрий Нагиев с состоянием в 3,2 миллиона долларов», — сообщает «Федеральное агентство новостей».

Вторую строчку списка занял актер и режиссер Федор Бондарчук с состоянием в 1,3 миллиона долларов. На третьем месте — Светлана Ходченкова и Владимир Машков, активы каждого оценивается в 1 млн долларов. Следом за ними, с состоянием в 900 тысяч американских долларов, расположился Данила Козловский.