В Екатеринбурге по приказу начальника Генштаба РФ почистили крышу от снега. СКРИН

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.RU»
19 марта 2019 в 17:00
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Уборка снега с крыши. клипарт. Тюмень, крыша, уборка снега
Лишь после вмешательства Генштаба в Екатеринбурге почистили крышуФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Только после вмешательства начальника Генерального штаба вооруженных сил РФ, заместителя министра обороны России, генерала армии Валерия Герасимова, в Екатеринбурге почистили крышу здания на улице Луначарского, в котором находятся военкоматы Ленинского и Октябрьского районов города. Такая реакция последовала на запрос депутата Госдумы Дмитрия Ионина.

Депутат сообщил в своем запросе, что вместо того, чтобы почистить крышу здания, тротуар просто огородили лентой. А поскольку пешеходная зона там узкая, то прохода для пешеходов практически не осталось. Было много жалоб от родителей учеников лицея им. Дягилева, которые не могли безопасно пройти к школе.

«По указанным в обращении фактам проведена внеплановая проверка и выполнены работы по очистке от снега кровли здания отдела комиссариата по Октябрьскому и Ленинскому районам», — сказано в ответе депутату, подписанном командующим Центральным военным округом генерал-полковником Александром Лапиным. Командующий предложил для оперативного решения вопросов впредь обращаться непосредственно к командованию округа.

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Лишь после вмешательства начальника Генштаба в Екатеринбурге почистили крышу военкомата
Фото: Дмитрий Ионин, facebook
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Вместо того, чтобы почистить крышу, и без того узкий тротуар перегородили
Фото: Дмитрий Ионин, facebook

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