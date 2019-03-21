Уралу пообещали аномально теплый апрель и лето

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
21 марта 2019 в 11:59
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Виды города. Екатеринбург, велосипедист, фонтан, октябрьская площадь, лето
Синоптики пообещали уральцам теплое летоФото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Синоптики предупредили жителей Уральского федерального округа, Приволжья и Сибири о теплой весне и жарком лете. Так, апрель будет теплее обычного на севере Урала и Сибири, а в мае повышенная температура будет наблюдаться на севере Уральского и Приволжского федеральных округов.

В июне температура выше среднемесячной прогнозируется на юге Приволжья, северо-востоке Урала и севере Сибири, передает «Российская газета» со ссылкой на Гидрометцентр. Макушка лета будет жаркой для севера Урала и Сибири. Причем в Сибири температура может превысить значения прошлого года.

Август, по прогнозу, будет теплым для Северо-Запада и центра России. В теплой зоне окажутся север Урала и Приволжья.

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