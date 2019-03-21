Уралу пообещали аномально теплый апрель и лето

Синоптики предупредили жителей Уральского федерального округа, Приволжья и Сибири о теплой весне и жарком лете. Так, апрель будет теплее обычного на севере Урала и Сибири, а в мае повышенная температура будет наблюдаться на севере Уральского и Приволжского федеральных округов.
В июне температура выше среднемесячной прогнозируется на юге Приволжья, северо-востоке Урала и севере Сибири, передает «Российская газета» со ссылкой на Гидрометцентр. Макушка лета будет жаркой для севера Урала и Сибири. Причем в Сибири температура может превысить значения прошлого года.
Август, по прогнозу, будет теплым для Северо-Запада и центра России. В теплой зоне окажутся север Урала и Приволжья.