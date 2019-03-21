Поклонская назвала причину отказа голосовать за пенсионную реформу

Поклонская вспомнила прокурорское прошлое Фото: Константин Михальчевский © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

Депутат Госдумы России Наталья Поклонская объяснила, почему отказалась голосовать за пенсионную реформу. Об этом политик рассказала в интервью журналисту Максиму Шевченко на его Youtube-канале. По словам парламентария, она не смогла пойти против привычки, которая появилась у нее во время службы прокурором.

«Вся фракция „Единая Россия“ должна была единогласно поддержать пенсионную реформу, несмотря ни на что. Что бы там ни было написано. Я не привыкла к такому. Если ты считаешь по-другому, нужно поднимать руку», — пояснила Поклонская. По ее словам, этому она научилась во время службы в прокуратуре. Парламентарий напомнила, что после публичного заявления об отказе поддерживать реформу ее пригласили к руководству партии, а затем к руководству Госдумы, где уверяли в необходимости консолидированного голосования.

По словам Поклонской, с теми аргументами, которые были приведены в пользу реформы она не смогла согласиться. «Я не верю, что люди в России стали жить намного дольше», — добавила депутат. «Я проголосовала против, потому что это мое внутреннее убеждение. Я за принятые решения отвечаю. К этому я привыкла в прокуратуре», — подчеркнула Поклонская.

Осенью 2018 года комитет Госдумы по регламенту объединил комиссию по контролю за доходами, которую возглавляла Поклонская, с комиссией по этике. После этого политик лишилась должности. Это связывали с тем, что депутат отказалась проголосовать за закон о повышении пенсионного возраста. До прихода в Госдуму Поклонская занимала должность главного прокурора республики Крым.