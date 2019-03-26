Следствие будет добиваться ареста экс-министра Абызова

Обыски по делу проводят сотрудники ФСБ Фото: wikimedia.org, Andrey Stenin

Оперативники и следователи ФСБ в настоящее время проводят обыски в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении экс-главы «открытого правительства» Михаила Абызова. В ближайшие дни следствие намерено добиваться заключения бывшего министра, подозреваемого в хищении 4 млрд рублей, под стражу.

«Вероятно, следствие будет добиваться меры пресечения в виде заключения под стражу, — сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. — Это может произойти в среду-четверг». Собеседник информагентства добавил, что самого Абызова допрашивают, проводятся обысковые мероприятия.

По данным источников, Абызову вменяется статья 210 УК РФ «Создание преступного сообщества», которая предусматривает до 20 лет лишения свободы. Ранее «URA.RU» рассказывало, что бывший министр задержан в Москве по подозрению в крупной афере. Причастность Абызова к созданию организованного преступного сообщества, занимавшегося крупными хищениями, подтверждается материалами дела и показаниями свидетелей.