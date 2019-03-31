Подследственный режиссер Серебренников получил престижную премию за фильм про Цоя

Игорь Сергеев
© Служба новостей «URA.RU»
31 марта 2019 в 08:11
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Серебренников монтировал «Лето», находясь под домашним арестомФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Режиссер Кирилл Серебренников стал победителем кинопремии «Ника» в номинации «Лучшая режиссерская работа». Успех ему принесла картина «Лето», рассказывающая о лидере группы «Кино» Викторе Цое.

В номинации «Открытие года» главный приз получил Роман Билык (известный как фронтмен группы «Звери» Рома Зверь), исполнивший в фильме «Лето» роль музыканта Майка Науменко, сообщает деловая газета «ВЗГЛЯД».

Отмечается, что картина «Война Анны» екатеринбургского режиссера Алексея Федорченко получила «Нику» как лучший фильм года. Сыгравшая главную роль в «Войне Анны» Марта Козлова стала лучшей актрисой, а лучшим актером признан Алексей Серебряков за роль в картине «Ван Гоги».

Режиссер Кирилл Серебренников является фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере. Его обвиняют в хищении 133 миллионов рублей из бюджета в ходе реализации проекта «Платформа». В настоящий момент Серебренников находится под домашним арестом.

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