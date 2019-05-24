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СК принял решение по громкому делу о смерти ветерана в уральской больнице

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.RU»
24 мая 2019 в 12:45
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ЧП на Октябрьском Поле. Москва, следственный комитет, октябрьское поле, автомобиль скр
СКР и прокуратура подтвердили версию врачейФото: Владимир Андреев © URA.RU

Следователи не нашли состава преступления в обстоятельствах смерти 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны в Кизильской районной больнице. Об этом сообщили «URA.RU» в следственном управлении СКР по Челябинской области.

«Была проведена доследственная проверка, по результатам которой в возбуждении уголовного дела отказано. Прокуратура, изучив материалы, согласилась с этим выводом», — пояснили «URA.RU» в пресс-службе ведомства.

Поводом для разбирательства стала получившая широкий общественный резонанс информация о том, как 19 апреля 95-летний фронтовик Никита Малахов скончался на лавочке возле больницы — якобы после того, как его отказались положить в нее из-за нехватки мест. Проверка регионального минздрава показала, что ветерана привезли в больницу родственники на плановую госпитализацию. В коридоре ему стало плохо — и он скончался в реанимации. Комиссия, приехавшая расследовать инцидент из Москвы, также не нашла в произошедшем криминала.

Как выяснилось впоследствии, пост о смерти Малахова 21 апреля разместила в соцсети Екатерина, внучка Ивана Шелима, второго и последнего ветерана войны в поселке Сыртинском. Девушка удалила его практически сразу.

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