Полковник-миллиардер Захарченко, выступая с последним словом, попросил у суда «перемен»

Во время последнего слова в Пресненском суде Москвы бывший замначальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД полковник Дмитрий Захарченко процитировал известную песню Виктора Цоя «Перемен требуют наши сердца». Он попросил у судьи выпустить его на свободу.
«У Цоя есть песня — „Перемен требуют наши сердца“. Она настолько отражает действительность. Я прошу, ваша честь, перемен в моей жизни — перемен в месте жительства, прошу выпустить меня на свободу», — цитирует слова Захарченко «Интерфакс».
Бывший полицейский заявил о том, что он невиновен и попросил суд быть справедливым. В свою очередь гособвинение просит приговорить Захарченко к 15,5 годам колонии и штрафу в полмиллиона рублей.
Захарченко обвиняют в получении двух взяток и воспрепятствовании следствию. Его задержали три года назад и при обысках в его квартире нашли около 8,5 млрд рублей, в том числе и в иностранной валюте. Позже стало известно, что на швейцарских счетах, связанных с полковником, хранится еще 300 млн евро.
Находясь в СИЗО полковник подал заявление в Следственный комитет, в котором попросил наказать заместителя генерального прокурора Виктора Гриня и ведомственного генерала Сергея Бочкарева за клевету. По словам Захарченко, они намеренно выступили в суде с ложными показаниями, обвинив его « в коррупционной деятельности и получению доходов».