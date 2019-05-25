24 мая 2019

Полковник-миллиардер Захарченко, выступая с последним словом, попросил у суда «перемен»

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.RU»
25 мая 2019 в 00:53
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Дмитрий Захарченко своей вины в суде не призналФото: wikipedia.org
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При обысках у полковника Захарченко нашли миллиарды рублей

Во время последнего слова в Пресненском суде Москвы бывший замначальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД полковник Дмитрий Захарченко процитировал известную песню Виктора Цоя «Перемен требуют наши сердца». Он попросил у судьи выпустить его на свободу.

«У Цоя есть песня — „Перемен требуют наши сердца“. Она настолько отражает действительность. Я прошу, ваша честь, перемен в моей жизни — перемен в месте жительства, прошу выпустить меня на свободу», — цитирует слова Захарченко «Интерфакс».

Бывший полицейский заявил о том, что он невиновен и попросил суд быть справедливым. В свою очередь гособвинение просит приговорить Захарченко к 15,5 годам колонии и штрафу в полмиллиона рублей.

Захарченко обвиняют в получении двух взяток и воспрепятствовании следствию. Его задержали три года назад и при обысках в его квартире нашли около 8,5 млрд рублей, в том числе и в иностранной валюте. Позже стало известно, что на швейцарских счетах, связанных с полковником, хранится еще 300 млн евро.

Находясь в СИЗО полковник подал заявление в Следственный комитет, в котором попросил наказать заместителя генерального прокурора Виктора Гриня и ведомственного генерала Сергея Бочкарева за клевету. По словам Захарченко, они намеренно выступили в суде с ложными показаниями, обвинив его « в коррупционной деятельности и получению доходов».

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