Вырвал дверь и разбил стекла: пьяный актер разгромил такси в Москве

Актер московского театра имени Ермоловой Павел Ботвиновский устроил пьяный дебош с водителем такси. Полицейские завели на актера уголовное дело.
Актер отдыхал в одном из ресторанов вместе со своей подругой. После они заказали такси, но вступили в конфликт с водителем. «В ходе ссоры 31-летний артист вырвал дверь машины, а также разбил боковые стекла автомобиля», — сообщили в пресс-службе МВД Москвы, передает телеканал РЕН ТВ. Полицейские оценили материальный ущерб в почти 35 тысяч рублей.
Ботвиновского обвиняют по статье «умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества». На данный момент актера отпущен под подписку о невыезде, передает портал «Утро.ру».
Павел Ботвиновский окончил московское Высшее театральное училище имени Щепкина в 2009 году. С 2014 года он работает в столичном театре имени Ермоловой. Он исполнял роли в постановках «Женитьба Фигаро», «Мастер и Маргарита» и других. Сейчас он задействован в постановках «Демон» и «Ревизор», передает «