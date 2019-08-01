Страховщики нашли способ заработать на горящей тайге в Сибири

В России необходимо начать страховать лесной фонд после обширных лесных пожаров в Сибири. С такой идеей выступили представители Национального союза агростраховщиков (НСА).
«Распространение на обширной площади пожаров в лесах Сибири поднимает вопрос о ресурсах для их предотвращения и восстановления лесного фонда», — приводит «
Ежегодный ущерб от лесных пожаров в России составляет порядка 20 млрд рублей. Четверть этой суммы — стоимость утраченной древесины, остальная часть приходится на восстановительные работы.
При страховом случае могут быть возвращены рыночная стоимость леса. Либо возмещению могут подлежать только стоимость лесной продукции или цена восстановления повреждений. Полис может покрыть стоимость тушения и расчистки территории после пожара.
Два года назад подобную инициативу отклонили в Госдуме. В связи с большим ущербом от пожаров чиновники же ищут экономические основания для тушения, поэтому отношение к страхованию лесов может быть пересмотрено. Потенциальные покупатели полисов скептически относятся к идее, отмечая, что инициативы на данный момент «сырые».
С середины июля пожары охватили порядка 3 млн гектаров лесов Сибири. Как отметил директор Всероссийского института природы, кандидат биологических наук, заслуженный эколог РФ Андрей Пешков, ущерб такой, что пожар было дешевле тушить «золотой водой», приводит его позицию «Национальная служба новостей».