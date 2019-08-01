Кадыров жестко отреагировал на призыв Израиля не ездить в Чечню

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на призыв израильского штаба по борьбе с террором воздержаться от посещения республики. В Иерусалиме присвоили Чечне красный уровень опасности якобы из-за присутствия террористических организаций. Ответ руководитель республики написал в своем telegram-канале.
Кадыров попросил автора призыва назвать «хотя бы одну террористическую группу» в республике. «Воображение у вас богатое, но в Чечне нет и никогда не будет террористических организаций!» — подчеркнул глава субъекта РФ. Он также посоветовал израильским чиновникам взять пример с Чечни в вопросах борьбы с незаконными формированиями.
Кадыров предположил, что человек, присвоивший Чечне красный уровень опасности, черпал информацию из сомнительных источников и не знает реальной ситуации. «Поэтому я лично приглашаю его в Чечню, предлагаю своими глазами все увидеть, поездить по районам, встречаться с населением, а потом написать то, что посчитает правильным и объективным», — написал глава республики.
Ранее гражданам Израиля посоветовали немедленно покинуть республику. Однако предупреждение носит рекомендательный характер, официального запрета нет.
В начале июля Кадыров призывал правоохранителей усилить борьбу с терроризмом после нападения неизвестного злоумышленника на полицейского в Ачхой-Мартановском районе республики. Нападавший был уничтожен ответным огнем, уточняет RT.