Россияне пояснили, что им необходимо для «нормальной жизни»

Расходы на лекарства и медицинские услуги стали больше волновать россиян Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Жителям РФ для «нормальной жизни» в первую очередь нужны деньги на жилье, пищу, одежду и медицину. Это подтверждает исследование «Левада-центра», в котором приняли участие 1608 человек в возрасте от 18 лет в 50 субъектах РФ.

«Участники опроса отвечали на вопрос: на какие семейные нужды должно хватать денег такой семье, как ваша, чтобы жить нормально?», — сообщает «Интерфакс». Самым популярным ответом стало качественное питание, его выбрали 77% респондентов. Также в тройке оказались оплата жилья (62%) и покупка одежды и обуви (55%).

Аналогичное исследование центр проводил два года назад. С того времени топ нужд россиян не изменился. При этом опрошенные стало больше волновать лечение, покупка медикаментов и оплата ЖКХ (51%). В свою очередь россияне не очень нуждаются в развлечениях — лишь 6% опрошенных считают эти расходы необходимыми.

Ранее «Левада-центр» проводил опрос, чтобы узнать у российских семей о их сбережениях, сообщал сайт VSE42.RU. Лишь 35% опрошенных имеют отложенные на будущее деньги.