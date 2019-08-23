В Кремле объяснили, почему в России не удастся замолчать ЧП, похожее на Чернобыль

По словам Дмитрия Пескова, президент РФ пользуется множеством источников информации Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Окружению президента РФ Владимира Путина не удастся ввести его в заблуждение по поводу последствий аварии в Северодвинске, которую сравнивают с катастрофой на Чернобыльской АЭС. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, одна из причин — множество источников информации.

«В наше время это [введение в заблуждение] исключено: множество источников, по которым президент получает информацию, — раз, скорость обмена информацией и внутри страны, и за рубежом настолько высока, что такие ситуации, как было тогда с Чернобылем, — они невозможны», — отметил Песков в ходе конференц-колла с журналистами.

Отвечая на вопрос, смотрел ли Путин американский сериал «Чернобыль», Песков заявил, что «не знает».

Как писало «URA.RU», взрыв на полигоне Военно-морских сил РФ в Северодвинске произошел 8 августа. Впоследствии специалисты Росгидромета заявили, что инцидент привел к повышению уровня радиации на территории в 4—16 раз, из-за чего аварию начали сравнивать со взрывом на Чернобыльской АЭС в 1986 году.