Европейский суд обязал Россию заплатить родственникам Магнитского

Жена и мать аудитора получат 34 тыс. евро Фото: Pixabay

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить компенсацию родственникам аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Жене и матери умершего в СИЗО аудитора выплатят 34 тыс. евро.

ЕСПЧ признал Российскую Федерацию виновной в нарушении некоторых пунктов Конвенции по правам человека в деле Сергея Магнитского, передает ТАСС. В частности, Россия не обеспечила ему право на жизнь и личную неприкосновенность. Также суд почитал, что не было проведено нормальное расследование смерти аудитора. В течение трех месяцев Минюст РФ должен принять решение об обжаловании постановления суда.

Сергей Магнитский был обвинен в пособничестве в уклонении от уплаты налогов. В 2008 году был арестован. За неделю до истечения срока ареста он умер в изоляторе «Матросская тишина». Смерть Магнитского стала поводом для принятия в США закона, который направлен против россиян, имеющих отношение к коррупции и нарушению прав человека.