Зеленский рассказал о своем главном страхе на фоне конфликта Ирана и Израиля

Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность тем, что обострение ситуации на Ближнем Востоке может привести к сокращению военной и финансовой поддержки со стороны западных стран, в первую очередь США. Об этом он заявил в интервью телеканалу Sky News.
«Это большая проблема. Политический фокус смещается, это абсолютно понятно. И это значит, что помощь со стороны партнеров, прежде всего от США, может сократиться. Очень не хотелось бы этого. Но мы это чувствуем», — рассказал Зеленский телеканалу Sky News. Зеленский также прокомментировал отношения между Киевом и Тегераном, назвав их «очень сложными». Он поддержал удары по Ирану.
Президент Украины уже не впервые поднимает вопрос о снижении объемов бесплатной военной помощи со стороны западных партнеров. Ранее Зеленский отмечал, что Киеву приходится все чаще приобретать вооружение за собственные средства. 16 июня Зеленский публично признал, что опасается полного прекращения американской военной поддержки. Он рассчитывал обсудить вопрос закупки нового пакета вооружений с президентом США Дональдом Трампом на саммите G7, однако встреча не состоялась из-за досрочного отъезда американского президента.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.