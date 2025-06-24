Зеленский признал невозможность вступления Украины в НАТО

Вступление Украины в НАТО в настоящее время невозможно. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Прямо сейчас это невозможно», — ответил Зеленский в интервью телеканалу Sky News. Заявление президента прозвучало на фоне подготовки к очередному саммиту НАТО. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного дипломата сообщало, что альянс намерен сделать итоговую декларацию саммита максимально краткой и не упоминать о перспективах членства Украины, чтобы избежать разногласий внутри организации.
Несмотря на текущие обстоятельства, курс на интеграцию с НАТО закреплен в украинском законодательстве. В феврале 2019 года в Конституцию Украины были внесены изменения, закрепляющие стратегическую цель страны — получение полноправного членства в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Этот курс остается одной из ключевых внешнеполитических задач Киева.
Российская Федерация последовательно выступает против вступления Украины в НАТО. Глава МИД России Сергей Лавров неоднократно подчеркивал, что возвращение Украины к нейтральному, внеблоковому и безъядерному статусу является одним из условий для урегулирования конфликта.
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