Зеленский признал невозможность вступления Украины в НАТО

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Заявление президента прозвучало на фоне подготовки к очередному саммиту НАТО
Заявление президента прозвучало на фоне подготовки к очередному саммиту НАТО Фото:

Вступление Украины в НАТО в настоящее время невозможно. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Прямо сейчас это невозможно», — ответил Зеленский в интервью телеканалу Sky News. Заявление президента прозвучало на фоне подготовки к очередному саммиту НАТО. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного дипломата сообщало, что альянс намерен сделать итоговую декларацию саммита максимально краткой и не упоминать о перспективах членства Украины, чтобы избежать разногласий внутри организации.

Несмотря на текущие обстоятельства, курс на интеграцию с НАТО закреплен в украинском законодательстве. В феврале 2019 года в Конституцию Украины были внесены изменения, закрепляющие стратегическую цель страны — получение полноправного членства в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Этот курс остается одной из ключевых внешнеполитических задач Киева.

Российская Федерация последовательно выступает против вступления Украины в НАТО. Глава МИД России Сергей Лавров неоднократно подчеркивал, что возвращение Украины к нейтральному, внеблоковому и безъядерному статусу является одним из условий для урегулирования конфликта.

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Вступление Украины в НАТО в настоящее время невозможно. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Прямо сейчас это невозможно», — ответил Зеленский в интервью телеканалу Sky News. Заявление президента прозвучало на фоне подготовки к очередному саммиту НАТО. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного дипломата сообщало, что альянс намерен сделать итоговую декларацию саммита максимально краткой и не упоминать о перспективах членства Украины, чтобы избежать разногласий внутри организации. Несмотря на текущие обстоятельства, курс на интеграцию с НАТО закреплен в украинском законодательстве. В феврале 2019 года в Конституцию Украины были внесены изменения, закрепляющие стратегическую цель страны — получение полноправного членства в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Этот курс остается одной из ключевых внешнеполитических задач Киева. Российская Федерация последовательно выступает против вступления Украины в НАТО. Глава МИД России Сергей Лавров неоднократно подчеркивал, что возвращение Украины к нейтральному, внеблоковому и безъядерному статусу является одним из условий для урегулирования конфликта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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