В ГИБДД предложили ограничить скорость езды при перевозке детей

Глава ГИБДД России Михаил Черников предлагает законодательно запретить перевозить детей на высокой скорости. Об этом он заявил на заседании правительственной комиссии.
«Может быть, стоит понизить порог максимальной скорости для взрослых, которые перевозят детей. Большинство ДТП с участием детей произошли по причине нарушений ПДД, в том числе превышения скорости», — цитирует Черникова «Интерфакс». Руководитель Госавтоинспекции также уточнил, что, по его данным, в прошлом году в России было возбуждено порядка 400 тысяч административных дел о нарушении правил перевозки детей.
Ранее Черников публично предлагал уменьшить порог допустимой скорости для водителей с детьми. Глава ГИБДД заявлял, что скорость для автолюбителей, которые перевозят детей, можно высчитывать, вычитая от максимальной скорости 20 километров. Помимо этого, он выступал с инициативой закреплять на транспортных средствах специальные указатели, которые будут оповещать о том, что в машине находятся дети, напоминает «Национальная служба новостей».