Член ЦК КПРФ, муниципальный депутат столичного района Лефортово Павел Тарасов, сейчас участвующий в выборах в Мосгордуму, заявил о готовности вступить в тайные переговоры с руководством «Единой России». Более того, он готов предоставить свое резюме руководству «партии власти». Это следует из аудиозаписи, выложенной на Youtube пранкером Борисом Натановичем.
Пранкер, представивший в телефонном разговоре помощником лидера фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергея Неверова, предложил Тарасову встретиться со своим «шефом». Также собеседник предложил коммунисту отправить свое резюме представителям «партии власти».
Член ЦК КПРФ с готовностью откликнулся на данное предложение. «Я попробую написать и отправить резюме, но, с учетом сроков, не претендую на совсем уж полную правильность», — заявил Тарасов. Он уточнил у пранкера, предлагается ли ему участие в конференции «Единой России» или речь идет о личной встрече с Сергеем Неверовым. «Нет, это будет начало самой конференции, а разговор, наверное, будет после конференции», — пояснил «помощник Неверова». На это Тарасов ответил согласием и пообещал сохранить конфиденциальность данного разговора.