Названа причина обысков у уральских сторонников Навального

В пермском офисе штаба Навального готовятся к визиту следователей Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Обыск у пермского сторонника штаба Навального Юрия Боброва прошел из-за уголовного дела, которое возбудили в Москве, сообщил «URA.RU» координатор пермского штаба Сергей Ухов. Он пояснил, что сейчас он находится в местном офисе и ждет следователей.

«У Юры обыскали все: его квартиру, квартиру его бывшей жены, где сейчас живет она с детьми, изъяли телефон, деньги, карточки, его не задерживали, все [силовики] вели себя корректно. Ему показали бумагу, что [обыск проходит] на основании уголовного дела против ФБК (Фонда борьбы с коррупцией — прим. ред.), в Москве возбудили, там что-то об отмывании денег», — пояснил Ухов корреспонденту агентства.

Координатор пермского штаба уточнил, что силовики приходили в квартиру к его маме, где он официально зарегистрирован. «Ее не застали. Поэтому участковый звонил ей, спрашивал, где она, почему она не в Александровске и точно ли она не в Александровске, не врет ли ему. И позвал на опрос по поводу сына», — добавил Ухов.

Утром 10 сентября представители СК пришли с обысками к сотрудникам пермского штаба Навального. Также обыски прошли в Уфе, Саранске, Челябинске и Самаре. В региональном управлении СК России ситуацию не комментируют. Источник агентства в челябинском полицейском главке сообщил, что обысков в их городе не было. Корреспондент «URA.RU» пытался связаться с руководителем штаба Навального в Челябинске Борисом Золотаревским, но его телефоны оказались отключены.