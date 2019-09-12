Кудрин дал совет Екатеринбургу и Челябинску, как конкурировать с Москвой

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что Екатеринбург и Челябинск способны конкурировать с Москвой, но только объединившись. Такое мнение он высказал на пленарной сессии Московского финансового форума, обсуждая вопрос создания агломераций в России.
Первым тему объединения городов в ходе дискуссии затронул мэр Москвы Сергей Собянин. Он рассказал об опыте стран Азии, где активно создаются агломерации. По словам Собянина, городские объединения способны давать «гигантский потенциал роста производительности труда». Эту позицию поддержал Кудрин, заметивший, что за счет агломераций вокруг крупных областных городов в России можно повысить производительность труда. В качестве примера чиновник привел возможное объединение столиц Южного и Среднего Урала.
«Например, скоростная дорога Челябинск-Екатеринбург — увеличивает возможность агломерации и производительности, [дает] динамику всех факторов. <…> И сегодня таким образом нужно распределить инвестиции, чтобы… создать противовес Москве в других регионах», — заключил Кудрин. Он добавил, что на Урале «хорошая концентрация» крупных городов, которая со временем может стать «крупнейшим мировым кластером».
Ранее Кудрин предложил объединить Екатеринбург, Тюмень и Челябинск в метрополию. Это, по мнению главы Счетной палаты, необходимо, чтобы «уравновесить развитие страны» и «найти точки роста в субъектах РФ, в которых недостаточно природных ресурсов».