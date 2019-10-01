Главу Екатеринбурга попросили защитить могилы дятловцев

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Пресс-конференция, посвященная подведению итогов года работы Александра Высокинского в должности главы города Екатеринбурга, высокинский александр
По мнению родственников дятловцев, Александр Высокинский может помешать незаконной эксгумацииФото: Анна Майорова © URA.RU
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Тайна перевала Дятлова

Представители родных и близких участников туристической группы Дятлова, которые погибли при загадочных обстоятельствах в уральских горах в 1959 году, попросят мэра Екатеринбурга Александра Высокинского защитить могилы дятловцев от эксгумации. Как сообщил юрист Фонда Дятлова Евгений Черноусов, одна из могил уже подверглась незаконному вмешательству.

«Эксгумация — это следственное действие, которое может проводиться только по возбужденному уголовному делу по постановлению следователя. Мы обратимся к мэру Екатеринбурга, чтобы он разобрался с ситуацией, почему была проведена незаконная эксгумация, чтобы не вскрывались могилы и не уничтожались вещественные доказательства», — передает слова Черноусова корреспондент «URA.RU».

Председатель фонда Юрий Кунцевич уточнил, что речь идет о вскрытии могилы Семена Золотарева, которое в 2018 году провела газета «Комсомольская правда», получив разрешение родственников. Как писало «URA.RU», родная сестра Игоря Дятлова Татьяна Перминова сказала, что, если эксгумация будет необходима следователям для того, чтобы разобраться в деле о гибели, родственники погибших туристов «не будут против».

Туристы из группы Игоря Дятлова погибли в феврале 1959 года в районе горы Холатчахль на Северном Урале. Следователи тогда пришли к выводу, что причиной смерти нескольких человек стали «обстоятельства непреодолимой силы», что породило множество версий. В феврале Генпрокуратура РФ объявила о возобновлении расследования, которое должно завершиться в конце этого года или начале 2020-го.

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