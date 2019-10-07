«Фу-фу-фу!»: секс-работницы оценили рейтинг популярности проституток в российских городах

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Клипарт. Екатеринбург, куклы, детские игрушки, девочки, проститутки, шлюхи, разврат
По словам правозащитников, реальная картина совсем инаяФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Движение в защиту российских секс-работниц «Серебряная Роза» раскритиковало исследование, по которому услуги «ночных бабочек» в Екатеринбурге популярнее, чем в других городах России.

«Говорить, что Екатеринбург на первом месте — это фу-фу-фу», — заявила «URA.RU» Ирина Маслова. — Секс-работницы наиболее востребованы в Москве, как в любой столице: там просто больше людей и денег. Если в Екатеринбурге денег больше, почему туда не перенесли столицу?»

На втором месте идет Санкт-Петербург, далее — города-миллионники, среди которых — Екатеринбург. При этом, как заявляет Маслова, екатеринбургское сообщество секс-работниц — действительно одно из сильнейших в стране. «Одна представительница из Екатеринбурга пару лет назад даже выступила в Организации объединенных наций», — говорит Ирина Маслова.

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В конце августа, напомним, разразился скандал: троих полицейских из Екатеринбурга обвинили в групповом изнасиловании проститутки в патрульном автомобиле. Ирина Маслова, комментируя эту тему, заявила, что ППС-ники Екатеринбурга «крышуют» девочек, подкарауливая их возле саун.

Однако представительницы екатеринбургского сообщества опровергли это, заявив, что не платят никакой мзды полиции. Также уральские путаны ездят на «секс-вахту» на север.

Агентство Zoom Market опубликовало накануне рейтинг, по которому услугами путан чаще всего пользуются жители Екатеринбурга и Краснодара, Москва шла лишь на третьем месте.

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