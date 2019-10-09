Зеленский заявил о невозможности вернуть Крым

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Президент Украины ждет поддержки от западных странФото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua
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Крым вернулся в состав России

Украина не сможет вернуть Крым без поддержки западных стран. С такой оценкой выступил украинский президент Владимир Зеленский.

Как пояснил Зеленский, в данный момент у официального Киева нет плана по возвращению полуострова. «Это очень сложная история. Здесь Украина, к сожалению, сама не справится», — приводит слова политика «РБК-Украина». По словам Зеленского, возвращение Крыма может произойти только в случае совпадения двух обстоятельств: усиления украинской армии и «дипломатических факторов».

В сентябре Владимир Зеленский заявил, что Украина будет бороться за Крым «не только словами». В ходе выступления на форуме «Ялтинская европейская стратегия» президент Украины отметил, что в «Крымском вопросе» рассчитывает на поддержку властей США, напоминает RT.

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