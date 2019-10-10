Россель и экс-директор «Уралмаша» попали в топ-10 самых известных политиков прошлого

Эдуард Россель лишь немного отстал от Михаила Горбачева, Юрия Лужкова и Ментимера Шаймиева Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В список наиболее упоминаемых в прессе российских политиков прошлого попало и два уральца — экс-губернатор Свердловской области, сенатор Эдуард Россель и последний премьер-министр СССР, экс-гендиректор завода «Уралмаш» Николай Рыжков.

Согласно итогам исследования фонда «Петербургская политика», Россель занял в рейтинге самых известных политиков РФ последних сорока лет седьмое место. Рыжков же расположился на десятой строчке. «Россель остается серым кардиналом свердловской политики, так же как [Минтимер] Шаймиев в Татарстане и [Егор] Строев [экс-председатель Совета Федерации] в Орловской области», — рассказали составители рейтинга газете «Ведомости».

Первое место в списке самых упоминаемых политиков прошлого занял последний президент СССР Михаил Горбачев, бывший мэр Москвы Юрий Лужков и экс-президент Татарстана Минтимер Шаймиев.

Данный рейтинг базируется на интенсивность упоминания в российских СМИ ныне живущих знаковых политиков, пик карьеры которых пришелся на период с 1980-х годов до 2012 года.