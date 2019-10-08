В России зафиксировали рекордное число мигрантов

Подавляющее число мигрантов — жители стран СНГ Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Россия в 2019 году примет почти вдвое больше мигрантов, чем в прошлом году. Об этом рассказала завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова Елена Егорова со ссылкой на данные Росстата.

«Это самый высокий показатель за последние 10 лет», — цитирует РИА «Новости» Егорову. По ее словам, причиной резкого роста мог стать переход в начале года на новые формы статистической отчетности, что позволило Росстату обрабатывать более полную форму, которую передает МВД.

Второй причиной роста числа приезжих могло стать то, что мигранты стали чаще получать временную регистрацию — показатель вырос более чем в 1,4 раза. Третья причина — мигранты все реже уезжают и больше приезжают. Так, численность выбывающих уменьшилась на 4%, а прибывающих увеличилась на 19%. В основном в Россию приезжают жители стран СНГ.

Ранее сообщалось, что россияне не любят мигрантов из-за возникновения конкуренции на рынке труда, напоминает агентство Nation News. 72% опрошенных поддержали идею ввести ограничение на поток мигрантов в Россию, передает телеканал 360.