Пенсионерка из Москвы получила ожоги трети тела, пока готовила по рецепту из интернета

Пенсионерка из Москвы в процессе приготовления наливки по рецепту из интернета устроила в своей квартире взрыв. В результате на 65-летней женщине загорелась одежда и пенсионерка получила ожоги трети поверхности тела.
«Такая площадь и глубина поражения у 65-летней пациентки, страдающей несколькими серьезными заболеваниями, делают полученный ожог практически смертельным», — пишет сайт «Подмосковье сегодня». Однако врачам удалось спасти жизнь пенсионерки. У женщины диагностированы ожоги различной степени тяжести.
Уточняется, что женщина готовила наливку по рецепту из интернета дома на газовой плите. По рецепту в кипящий фруктовый сироп нужно было добавить спирт. После вливания спирт испарился и превратился в облако, которое достигло газовой горелки — в результате произошел взрыв.