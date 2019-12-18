Пенсионерка из Москвы получила ожоги трети тела, пока готовила по рецепту из интернета

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Газификация в Кварцитном Троицкого района Челябинск, газовая плита
Приготовление наливки обернулось для пенсионерки серьезным повреждениемФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пенсионерка из Москвы в процессе приготовления наливки по рецепту из интернета устроила в своей квартире взрыв. В результате на 65-летней женщине загорелась одежда и пенсионерка получила ожоги трети поверхности тела.

«Такая площадь и глубина поражения у 65-летней пациентки, страдающей несколькими серьезными заболеваниями, делают полученный ожог практически смертельным», — пишет сайт «Подмосковье сегодня». Однако врачам удалось спасти жизнь пенсионерки. У женщины диагностированы ожоги различной степени тяжести.

Уточняется, что женщина готовила наливку по рецепту из интернета дома на газовой плите. По рецепту в кипящий фруктовый сироп нужно было добавить спирт. После вливания спирт испарился и превратился в облако, которое достигло газовой горелки — в результате произошел взрыв.

Расскажите о новости друзьям
Происшествия Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...