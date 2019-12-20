Качество воды в России не улучшается Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Несколько уральских городов вошли в число лидеров антирейтинга по сбросу загрязненных сточных вод в природные водоемы. Об этом сообщается в докладе «О состоянии и использовании водных ресурсов РФ в 2018 году».

«Крупными загрязнителями являются Красноярск, Владивосток, Волгоград, Омск, Братск, Челябинск, Нижний Тагил, Магнитогорск, Казань, Екатеринбург, Ярославль, Самара, Кемерово, Ростов-на-Дону, Березники, Омск, Иркутск», — передает РИА «Новости». В документе сказано, что в наибольшей степени водоемы загрязняют в Москве и Санкт-Петербурге.

Авторы доклада указывают, что в Екатеринбурге, Волгограде, Красноярске, Самаре, Омске, Перми, Чите и Уфе снизилось количество грязных стоков, а в Магнитогорске и Березниках наблюдается увеличение объема загрязнений. Согласно их статистическим данным, в 2015 году на долю 30 крупнейших городов РФ приходилось 34% сброшенных в поверхностные водоемы грязных сточных вод, в 2017 году — 39%, а в 2018 году показатель снизился до 37%. Отмечается, что несмотря на положительную динамику в некоторых городах, качество воды в России не улучшилось.

Ранее Минприроды РФ составило список наиболее загрязненных городов России, передает агентство Nation News.