23 декабря 2019

СМИ сообщили о пытках и гибели оперативников СБУ на украинской границе. Ситуацию прокомментировали силовики

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По сообщениям украинских СМИ, погибли четыре оперативника, однако в СБУ эту информацию опровергаютФото: Владимир Андреев © URA.RU

В окрестностях города Виноградов (Закарпатский район, Украина) были обнаружены тела четырех оперативников со следами пыток. Об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на источники в силовых органах. Однако в Службе безопасности Украины (СБУ) эту информацию не подтвердили.

«По предварительной информации, оперативная группа сотрудников СБУ, состоявшая из трех офицеров киевского главка и прикомандированного к ним сотрудника районного управления, занималась документацией трафика контрабанды через „частный участок“ украинской границы с Венгрией и Румынией», — сообщало «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на украинских корреспондентов.

Как сообщали СМИ, недавно контрабандисты выкупили несколько частных домовладений прямо на границе, чтобы оттуда вести свои дела. После этого сотрудники СБУ якобы пытались выяснить, что происходит на участке границе, однако были пойманы в ловушку и убиты.

Однако позже происшествие опровергла пресс-служба СБУ, уточняет агентство Nation News. «Уважаемые журналисты не распространяйте фейк о „расстреле группы СБУ в Закарпатье“», — сообщила пресс-секретарь Елена Гитлянская.

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