Роскомнадзор раскрыл законные способы слежки работодателя за сотрудниками

Работодатели могут следить за сотрудниками, установив порядок обработки персональных данных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) рассказали, при каких условиях работодатель имеет право вести видеонаблюдение за сотрудниками, прослушивать их разговоры и удаленно подключаться к рабочим компьютерам.

«В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (ТК РФ) работодатель имеет право устанавливать особые условия труда работников», — пояснили News.ru в ведомстве. В этом случае необходимо зафиксировать порядок обработки персональных данных, а также права и обязанности сотрудников в этой сфере. Последние должны росписью подтвердить ознакомление с соответствующими документами.

Обрабатывать персональные данные работодатель может и без письменного согласия работников, если это необходимо для выполнения функций оператора, отметили в Роскомнадзоре. При этом работник может пожаловаться в ведомство, если полагает, что работодатель незаконно обрабатывает его персональные данные.

Ранее в Федеральной службе безопасности (ФСБ) раскритиковали законопроект о создании цифровых профилей граждан РФ. По мнению ведомства, создание такой базы данных чревато массовыми утечками персональных данных россиян.