Колокольцев наказал главу МВД Татарстана за учения с участием детей

Колокольцев вынес неполное служебное соответствие главе МВД Татарстана Артёму Хохорину и уволил организаторов учений
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев вынес неполное служебное соответствие главе МВД Татарстана Артему Хохорину. Так глава МВД отреагировал на отработку разгона митингов Новотроицкой школе, сообщает RT.
Во время правительственной комиссии по профилактике правонарушений Колокольцев отдал приказ о дисциплинарном взыскании в отношении Хохорина. «Предупредить о неполном служебном соответствии», — сказал Колокольцев. Кроме того из органов внутренних дел были уволены организаторы учений.
Ранее в интернете появилось видео, на котором запечатлены занятия по разгону митингов в школьном дворе. В качестве статистов по согласованию с администрацией школы были привлечены учащиеся 9 класса школы, напоминает телеканал 360.