В Роструде рассказали, как должны оплачиваться новогодние каникулы

Россияне не должны потерять в зарплате из-за новогодних каникул, которые будут длиться больше недели. Об этом журналистам рассказал заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
«Для работников, получающих оклад, Трудовым Кодексом установлена гарантия, по которой наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является основанием для снижения им зарплаты», — приводит «Российская газета» слова собеседника. Людям, работающим на сдельной основе, за нерабочие праздничные дни выплачивается дополнительное вознаграждение.
Ранее, напомним, лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил президенту России Владимиру Путину сократить продолжительность новогодних каникул до 3 января, но при этом объявить 31 декабря выходным днем. Попавшие под сокращение в январе выходные парламентарий предложил добавить к отпуску.
Позже, как напоминает RT, сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip провел опрос и выяснил, что почти половина россиян (47,5%) считают идеальной продолжительностью новогодних каникул 1-3 дня. 38,7% респондентов признались, что их устроило бы от четырех до семи выходных.